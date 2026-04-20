Concert dessiné Cut the Alligator x Nicolas Pétrimaux MJC bréquigny Rennes
Concert dessiné Cut the Alligator x Nicolas Pétrimaux MJC bréquigny Rennes mercredi 13 mai 2026.
Concert dessiné Cut the Alligator x Nicolas Pétrimaux MJC bréquigny Rennes Mercredi 13 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine
Billetterie
Concert dessiné Cut the Alligator x Nicolas Pétrimaux
Rencontre explosive entre Nicolas PÉTRIMAUX, génial auteur de la bande-dessinéeIl faut flinguer Ramirez, et Cut The Alligator, inénarrable Soul band du Far West breton.
Sur scène, le trait du dessinateur s’entremêle en direct avec les nouvelles compositions funky du groupe. Un dialogue entre musique et dessin, où les images prennent vie sous nos yeux. Nicolas PÉTRIMAUX, en croqueur d’alligators, capture l’instant avec une énergie brute et instinctive. De cette réunion naît un véritable coup de cœur humain et artistique : ils nous proposent une performance scénique inédite, immersive et jubilatoire.
[Billetterie](https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-MJC_BREQUIGNY-31719-0.wb?REFID=n6o9AAAAAAAAAAAAmQA)
5€ tarif sortir* / 7€ tarif réduit** / 12€ Plein tarif
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T23:00:00.000+02:00
1
https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-MJC_BREQUIGNY-31719-0.wb?REFID=n6o9AAAAAAAAAAAAmQA
MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Tri-troc mobile, Placis de l’Orléanais, parking côté boulevard d’Anjou Rennes 20 avril 2026
- Tri-troc mobile, Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes 20 avril 2026
- THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah – RENCONTRE, Cinéma du TNB, Rennes 20 avril 2026
- THE MAD DOG OF EUROPE de Rubika Shah – RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes 20 avril 2026
- JE T’AIME BANANE COMEDIE DE RENNES Rennes 21 avril 2026