Concert dessiné Cut the Alligator x Nicolas Pétrimaux MJC bréquigny Rennes Mercredi 13 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine

Billetterie

Concert dessiné Cut the Alligator x Nicolas Pétrimaux

Rencontre explosive entre Nicolas PÉTRIMAUX, génial auteur de la bande-dessinéeIl faut flinguer Ramirez, et Cut The Alligator, inénarrable Soul band du Far West breton.

Sur scène, le trait du dessinateur s’entremêle en direct avec les nouvelles compositions funky du groupe. Un dialogue entre musique et dessin, où les images prennent vie sous nos yeux. Nicolas PÉTRIMAUX, en croqueur d’alligators, capture l’instant avec une énergie brute et instinctive. De cette réunion naît un véritable coup de cœur humain et artistique : ils nous proposent une performance scénique inédite, immersive et jubilatoire.

[Billetterie](https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-MJC_BREQUIGNY-31719-0.wb?REFID=n6o9AAAAAAAAAAAAmQA)

5€ tarif sortir* / 7€ tarif réduit** / 12€ Plein tarif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T23:00:00.000+02:00

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MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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