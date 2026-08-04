Concert dessiné Le voyage de Claude, Dès 7 ans au 38Riv Jazz 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Le Voyage de Claude – une Claud-ysée musicale et dessinée

Le Voyage de Claude, c’est un spectacle jeune public où l’on plonge tête la première dans un univers poétique, musical et visuel. Une aventure initiatique qui commence par un échec : Claude, petite héroïne curieuse et sensible, ne sait pas nager. Qu’à cela ne tienne : elle part à la découverte du monde, à la rencontre de personnages hauts en couleurs qui l’aideront à dépasser ses peurs et à trouver sa voie. Une odyssée douce et joyeuse, entre introspection, humour et émancipation. Mais… bloup ! On préfère ne pas tout vous révéler…

Sur scène, le Claude Trio déroule une partition vivante, entre jazz et narration. La musique, écrite spécialement pour le projet, mêle envolées improvisées, grooves ludiques et mélodies rêveuses. Elle accompagne le récit, enregistré en amont et porté par les voix des musiciens eux-mêmes, dans une alternance de dialogues, de situations farfelues et de confidences poétiques.

Et pendant que la musique raconte, Sophie Bataille, aquarelliste globe-trotteuse, dessine en direct toute l’histoire de Claude. Ses pinceaux font naître les paysages, les émotions, les personnages. Elle fait apparaître, transforme, efface et recommence, en totale symbiose avec le trio. Comme un carnet de voyage vivant, où chaque dessin se construit sous nos yeux, porté par la musique.

Le Voyage de Claude, c’est 45 minutes d’immersion sensible pour petits et grands. Un spectacle où les enfants (et les adultes !) découvrent le jazz sans préjugé, avec l’enthousiasme du jeu, la force de l’imaginaire et la douceur de l’aquarelle. Un récit initiatique, mais aussi une invitation à ressentir, à s’émerveiller, à rire, à grandir. Palmes, bonnet de bain et cœur grand ouvert recommandés.

Durée : 45 minutes. Tout public à partir de 7 ans. Chaque place est à 13 € en ligne (tarif unique, valable pour 1 personne, enfant ou adulte). Ouverture des portes 30 minutes avant. Réservations vivement conseillées.

Autour du concert : atelier autour de la découverte des instruments et de l’improvisation.

En co-production avec le Collectif Déluge. Dans le cadre du festival jeune public Graines de jazz Jazz sur Seine 2026.

Line-up : Thomas Julienne : contrebasse ; Robin Antunes : violon ; Tom Peyron : batterie ; Sophie Bataille : dessin et aquarelle

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Concert dessiné — Le Voyage de Claude invite les jeunes à plonger dans une aventure poétique et musicale, où l’héroïne surmonte ses peurs et découvre le monde avec humour et sensibilité.

Le vendredi 23 octobre 2026

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 23 octobre 2026

de 11h00 à 12h00

payant

Tarif en ligne : 13€

Tarif sur place : 15€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-23T11:00:00+02:00_2026-10-23T12:00:00+02:00;2026-10-23T14:00:00+02:00_2026-10-23T15:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/concert-dessine-le-voyage-de-claude contact@38riv.com



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