Informations pratiques

Plozévet

Concert dessiné -Traversées par Yann Honoré

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Rencontres entre les musiques d’ici et d’ailleurs, les compositions de Yann Honoré sont comme les croquis d’un carnet de voyage. Tranches de vie, pleines de paysages, de visages et surtout d’histoires, partagées avec le dessinateur Pierre Malma et le créateur-vidéo David Guillaume. Trois techniques virtuoses l’orchestration multi-instrumentale au plateau, le dessin en direct, le mapping vidéo, dans une performance inédite et immersive de concert dessiné sur le thème de la traversée, pour surprendre et émouvoir le public par ce qui est en train d’être joué et de se créer sous ses yeux.

Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR

organisé par le service culturel de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden .

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

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English :

L’événement Concert dessiné -Traversées par Yann Honoré Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden