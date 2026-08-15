Concert d’été 2026 Quintus Blundell & Lucie Pérès-Demarty Place Massy Chambon-sur-Voueize
dimanche 16 août 2026 · Place Massy · Chambon-sur-Voueize
Informations pratiques
Chambon-sur-Voueize
Concert d’été 2026 Quintus Blundell & Lucie Pérès-Demarty
Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16 16:50:00
Date(s) :
2026-08-16
Le claviériste, Quintus BLUNDELL (ARSM) accompagné de la soprano Lucie Pérès-Demarty vous enchanteront lors de ce concert d’été à l’abbatiale Sainte-Valérie
PARTICIPATION AU CHAPEAU .
Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 83 56 kiaorachambon@gmail.com
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English : Concert d’été 2026 Quintus Blundell & Lucie Pérès-Demarty
L’événement Concert d’été 2026 Quintus Blundell & Lucie Pérès-Demarty Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-08-12 par Creuse Confluence Tourisme