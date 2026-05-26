Arès

Concert d’été

4 Place de l’Église Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Des chants contemporains, classiques, religieux ou issus de la variété.

Ouverture de la salle à 20h30.

Tout public Au chapeau.

Lieu église Saint-Vincent-de-Paul-d’Arès. .

4 Place de l’Église Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 64 16 83 aresfreedom33@gmail.com

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English :

L’événement Concert d’été Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès