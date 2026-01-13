Concert d’été au Château de La Bussière avec le trio L’Heure Exquise La Bussière

Concert d’été au Château de La Bussière avec le trio L’Heure Exquise

35 rue du Château La Bussière

Tarif : 17 EUR

Dimanche 12 juillet 2026 à 19h30

Le 12 juillet à 19h30, vivez un concert d'été d'exception dans la cour du Château de La Bussière. Le trio L'Heure Exquise mêle voix, harpe et cor pour un moment musical élégant et intimiste, entre mélodie française, lied et airs d'opéra.

Le dimanche 12 juillet à 19h30, le Château de La Bussière accueille un concert d’été tout en finesse avec le trio L’Heure Exquise , composé de Chloé Jacob (soprano), Marie Le Gern (harpe) et David Harnois (cor). Dans l’écrin de la cour du château, ces trois jeunes artistes tissent un dialogue sensible entre la voix, la harpe et le cor, offrant un moment musical à la fois élégant, chaleureux et intimiste. Leur programme mêle mélodie française, lied, airs d’opéra et musique de chambre, avec des pièces choisies pour mettre en valeur la richesse des timbres et l’équilibre subtil de cet ensemble rare. Un rendez-vous culturel privilégié, propice à l’émotion et à la découverte, dans un cadre patrimonial d’exception. 17 .

+33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

On July 12 at 7:30 pm, the Château de La Bussière hosts a summer concert with the trio L'Heure Exquise in the château's courtyard.

