Concours de pêche La Bussière

Concours de pêche

Route d'Escrignelles La Bussière Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous à l’étang des Epinettes à La Bussière le 14 juin 2026 pour un grand concours de pêche ouvert à tous ! Deux manches enfants/adultes, plus de 450€ de lots à gagner, buvette, restauration et convivialité garantie ! Inscriptions recommandées, places limitées !

Amateurs de pêche, ne manquez pas le concours organisé à l’étang des Epinettes à La Bussière (45), le dimanche 14 juin 2026 de 9h à 17h ! Deux manches sont prévues de 9h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30, ouvertes à tous, enfants comme adultes. Plus de 450 € de lots sont à gagner ! Les enfants peuvent participer avec l’aide d’un adulte, pour une belle expérience partagée. Inscriptions dès 8h45 avec tirage au sort. Tarifs 15 € adultes 8 € pour les moins de 16 ans. Longueur de canne limitée à 6 mètres. Postes espacés, amorces autorisées. Tous les participants seront récompensés. Réservation vivement conseillée à laguilebussieroise45@gmail.com. Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de cette journée ! .

+33 6 47 01 19 34 lagaulebussieroise45@gmail.com

English :

Join us at the Etang des Epinettes in La Bussière on June 8, 2025 for a major fishing competition open to all! Two rounds for children and adults, over 450? in prizes to be won, refreshments and food, and guaranteed fun! Registration recommended, places limited!

