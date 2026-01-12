Week-end pêche à la carpe de nuit

La Bussière Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-14 2026-09-04

Avis aux passionnés de pêche ! Participez à une session exceptionnelle de pêche à la carpe de nuit à l’Étang des Épinettes à La Bussière. 48h de pêche non-stop dans un cadre idyllique proposées par la Gaule Bussièroise ! Places limitées, réservation obligatoire.

Plongez dans une expérience unique de pêche à la carpe de nuit à l’Étang des Épinettes à La Bussière, avec la Gaule Bussièroise ! Pendant 48 heures, profitez du calme et de la magie d’une session nocturne entre passionnés. Le tirage des postes aura lieu à 16h, et la pêche débutera dès 17h30. Avec un tarif de 25€ pour 2 lignes (15€ pour les détenteurs de la carte annuelle), c’est l’occasion rêvée de tester votre patience et votre technique sous les étoiles. Un cadre naturel exceptionnel, une ambiance conviviale et la promesse de belles prises vous attendent ! Les places sont limitées, alors réservez dès maintenant à lagaulebussieroise45@gmail.com et préparez-vous pour une aventure halieutique inoubliable. 25 .

La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 01 19 34 lagaulebussieroise45@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the silvery veil of night, a mystical adventure awaits you on the banks of the Etang des Epinettes in La Bussière (Loiret). Armed with patience and hope, you embark on a moonlit carp fishing expedition.

L’événement Week-end pêche à la carpe de nuit La Bussière a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX