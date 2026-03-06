La Bussière

Exposition Made in La Bussière

1 Rue de Briare La Bussière Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le 5 juillet, La Bussière accueille l’exposition éphémère Made in La Bussière. Panneaux historiques, métiers et photographies vous invitent à plonger dans l’histoire artisanale, commerciale et industrielle du village. Une belle parenthèse pour redécouvrir la mémoire locale.

Le dimanche 5 juillet, la mairie de La Bussière accueille l’exposition éphémère Made in La Bussière, une invitation à redécouvrir l’histoire économique et artisanale du village.

À travers des panneaux historiques, des photographies et la présentation de métiers, cette exposition retrace les grandes activités qui ont marqué La Bussière au fil des siècles industrie minière, pêcheries, poste aux chevaux, commerce, artisanat, renouveau agricole au XIXe siècle, essor de la Nationale 7 ou encore usines du luxe. Autant de thèmes qui racontent l’évolution du village et les savoir-faire qui ont façonné son identité.

Une belle occasion de plonger dans la mémoire locale et de porter un autre regard sur l’histoire de La Bussière. .

1 Rue de Briare La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 08 16 76

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English :

On July 5, La Bussière welcomes the Made in La Bussière short-lived exhibition. Historical panels, trades and photographs invite you to delve into the village?s artisanal, commercial and industrial history. A wonderful opportunity to rediscover the local memory.

L’événement Exposition Made in La Bussière La Bussière a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX