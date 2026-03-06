Balade patrimoine Promenade au fil du temps Village Vacances VVF La Bussière
Balade patrimoine Promenade au fil du temps Village Vacances VVF La Bussière jeudi 20 août 2026.
La Bussière
Balade patrimoine Promenade au fil du temps
Village Vacances VVF La Bertholière La Bussière Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Découvrons l’ancienne tuilerie mentionnée au 19e siècle, l’histoire de la Bertholière, de l’époque médiévale jusqu’au 21e siècle, de son logis de la fin du Moyen Âge avec son pigeonnier au village de vacances d’aujourd’hui.
Sans réservation.
Prévoir bonnes chaussures.
Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Village Vacances VVF La Bertholière La Bussière 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Balade patrimoine Promenade au fil du temps
L’événement Balade patrimoine Promenade au fil du temps La Bussière a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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