Balade patrimoine Promenade au fil du temps Village Vacances VVF La Bussière jeudi 20 août 2026.

La Bussière

Balade patrimoine Promenade au fil du temps

Village Vacances VVF La Bertholière La Bussière Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Découvrons l’ancienne tuilerie mentionnée au 19e siècle, l’histoire de la Bertholière, de l’époque médiévale jusqu’au 21e siècle, de son logis de la fin du Moyen Âge avec son pigeonnier au village de vacances d’aujourd’hui.

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Village Vacances VVF La Bertholière La Bussière 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Balade patrimoine Promenade au fil du temps

L’événement Balade patrimoine Promenade au fil du temps La Bussière a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne