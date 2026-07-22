Informations pratiques

La Bussière

Vignobles en Scène ! Banquet & journée insolite La Loire en scène au château

35 Rue du Château La Bussière Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Un rendez-vous gourmand et festif à deux pas des vignobles et de la Loire le banquet La Loire en scène au château . Durant une journée, profitez de ce rendez-vous d’exception pour célébrer ensemble les paysages, les vins et l’art de vivre de la Loire avec le banquet et les animations.

Un rendez-vous gourmand et festif à deux pas des vignobles et de la Loire. Le dimanche, la Destination Sancerre Pouilly Giennois vous invite à vivre une journée insolite dans le cadre enchanteur du Château de La Bussière, joyau du patrimoine ligérien et de la Puisaye depuis la fin du 12e siècle. Laissez-vous surprendre par des animations insolites et œnologiques imaginées pour éveiller vos sens et révéler autrement les richesses patrimoniales et des vignobles.

Dans l’élégant décor des communs du château, savourez le midi un banquet mettant à l’honneur les saveurs authentiques du terroir ligérien. Chaque plat célèbre les produits emblématiques de la Loire et s’accorde harmonieusement aux vins des A.O.C. Sancerre, Pouilly Fumé et Coteaux du Giennois, proposés. .

35 Rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 24 51

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English :

On October 18 at 12pm, experience a unique moment in the heart of Berry with the Vignobles en Scène banquet at the Pré de Mély farm in Pierrefitte-ès-Bois (Loiret-45). Aperitif, meal and concert in a convivial atmosphere. 32? per person. Bookings on 02 38 31 24 51.

L’événement Vignobles en Scène ! Banquet & journée insolite La Loire en scène au château La Bussière a été mis à jour le 2026-07-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX