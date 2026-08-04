Informations pratiques

La Bussière

Rencontre conviviale de pêche au coup

Êtang La Martinique La Bussière Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La Gaule Bussièroise vous donne rendez-vous pour une journée de pêche au coup placée sous le signe de la convivialité. Passionnés et amateurs sont invités à partager un moment d’échange et de bonne humeur au bord de l’eau.

Le dimanche 13 septembre, La Gaule Bussièroise organise une rencontre conviviale de pêche au coup à l’étang de La Martinique, à La Bussière. Cette journée, sans esprit de compétition, est l’occasion de partager sa passion de la pêche dans une ambiance détendue et chaleureuse. Les participants profiteront d’un buffet campagnard le midi avant de reprendre les manches de pêche l’après-midi, pour une journée placée sous le signe de la nature, du partage et de la convivialité. 5 .

Êtang La Martinique La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 52 88 04

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English :

La Gaule Bussi%E8roise invites you to join us for a day of coarse fishing in a friendly atmosphere. Both enthusiasts and amateurs are invited to share a moment of camaraderie and good cheer by the water.

L’événement Rencontre conviviale de pêche au coup La Bussière a été mis à jour le 2026-08-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX