Journées Européennes du Patrimoine L’architecture à l’honneur au Château de La Bussière La Bussière samedi 19 septembre 2026.

La Bussière

Journées Européennes du Patrimoine L’architecture à l’honneur au Château de La Bussière

35 rue du Château La Bussière Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le Château de La Bussière autrement ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, explorez des lieux habituellement fermés au public. Une immersion unique au cœur de l’architecture et de l’histoire.

Découvrez le Château de La Bussière sous un nouveau jour ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, l’architecture est mise à l’honneur avec l’ouverture exceptionnelle de lieux habituellement fermés au public. Une immersion rare au cœur de l’histoire et du patrimoine, pour admirer ce site emblématique sous un autre angle. Entre découverte, curiosité et émerveillement, la visite promet un moment culturel enrichissant dans un cadre unique. Tarifs plein 7,50 €, enfants 6 €. Renseignements au 09 50 55 63 68. Une escapade idéale pour passionnés et curieux ! 6 .

35 rue du Château La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 50 55 63 68 contact@chateau-de-la-bussiere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château opens up places that are usually closed to visitors, and is also preparing a special program on the theme of fishing, to celebrate the Château’s collection.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’architecture à l’honneur au Château de La Bussière La Bussière a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX