La Bussière

31e brocante et vide-grenier

Rue de Briare La Bussière Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Chinez, flânez, dénichez des trésors ! Dimanche 5 juillet 2026 dès 7h, la 31ème brocante & vide-grenier de La Bussière vous attend. Animations, tombola exceptionnelle, restauration et buvette sur place… Une journée conviviale à ne pas manquer !

Chinez, flânez et dénichez des trésors ! Dimanche 5 juillet 2026 dès 7h, la 31e brocante & vide-grenier de La Bussière s’anime route de Briare. Exposants, bonnes affaires et ambiance conviviale seront au rendez-vous. Animations, tombola exceptionnelle, restauration et buvette sur place rythmeront cette journée festive. Que ce soit pour vendre, acheter ou simplement se promener, chacun pourra profiter d’un moment agréable en plein air. Tarifs attractifs pour les exposants (2€ le mètre). Réservations conseillées au 06 17 22 80 40. Une sortie estivale idéale à partager ! 2 .

Rue de Briare La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 22 80 40

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English :

Browse, wander, and discover some treasures! Sunday, July 5, 2026, starting at 7 a.m., the 31st La Bussière Flea Market & Yard Sale awaits you. Entertainment, a special raffle, food, and refreshments on site… A fun-filled day you won’t want to miss!

L’événement 31e brocante et vide-grenier La Bussière a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX