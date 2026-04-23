Concert d’été Reignac-sur-Indre
Concert d’été Reignac-sur-Indre vendredi 3 juillet 2026.
Reignac-sur-Indre
Concert d’été
32 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-07-03 21:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Pour célébrer le premier soir des vacances, Puzzle propose une boum pour enfants, suivi d’un concert tout public en plein-air et vente de fouées cuites sur place.
Pour célébrer le premier soir des vacances, Puzzle propose une boum pour enfants, suivi d’un concert tout public en plein-air et vente de fouées cuites sur place. .
32 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 12 00 accueil@asso-puzzle.fr
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English :
To celebrate the first evening of the vacation season, Puzzle offers a children’s party, followed by an open-air concert for all ages, and the sale of fouées baked on site.
L’événement Concert d’été Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire