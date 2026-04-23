Reignac-sur-Indre

Concert d’été

32 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Pour célébrer le premier soir des vacances, Puzzle propose une boum pour enfants, suivi d’un concert tout public en plein-air et vente de fouées cuites sur place.

Pour célébrer le premier soir des vacances, Puzzle propose une boum pour enfants, suivi d’un concert tout public en plein-air et vente de fouées cuites sur place. .

32 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 12 00 accueil@asso-puzzle.fr

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English :

To celebrate the first evening of the vacation season, Puzzle offers a children’s party, followed by an open-air concert for all ages, and the sale of fouées baked on site.

L’événement Concert d’été Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire