Pic and Broc 2 Reignac-sur-Indre
Pic and Broc 2 Reignac-sur-Indre dimanche 28 juin 2026.
Pic and Broc 2
30 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier avec restauration et animation musicale.
Vide grenier avec restauration et animation musicale. .
30 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 57 05 61 foliesreignacoises37@gmail.com
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English :
Flea market with catering and musical entertainment.
L’événement Pic and Broc 2 Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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