Pic and Broc 2

30 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier avec restauration et animation musicale.

Vide grenier avec restauration et animation musicale. .

30 Rue des Sabotiers Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 19 57 05 61 foliesreignacoises37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market with catering and musical entertainment.

L’événement Pic and Broc 2 Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-03-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire