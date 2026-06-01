Événement Kpop Demon Hunters Reignac-sur-Indre
Événement Kpop Demon Hunters Reignac-sur-Indre samedi 13 juin 2026.
Reignac-sur-Indre
Événement Kpop Demon Hunters
1 Rue du Stade Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vivez une expérience immersive en famille dans l’univers de Kpop Demon Hunters ! Après la projection du film, les participants auront la chance de rencontrer Rumi en personne. Au programme également séance photo, maquillage, tatouages éphémères, coloriages, buvette puis flash mob ouverte à tous.
Vivez une expérience immersive en famille dans l’univers de Kpop Demon Hunters ! Après la projection du film, les participants auront la chance de rencontrer Rumi en personne grâce à la présence d’une animatrice costumée. Au programme également séance photo, maquillage, tatouages éphémères, coloriages et buvette pour profiter pleinement de l’après-midi. L’événement se terminera par une flash mob ouverte à tous pour apprendre quelques pas inspirés de la K-pop dans une ambiance festive et conviviale. 8 .
1 Rue du Stade Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 65 15 85 58 communication-puzzle@asso-puzzle.fr
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English :
An immersive family experience in the world of Kpop Demon Hunters! After the film screening, participants will have the chance to meet Rumi in person. Also on the program: photo session, make-up, ephemeral tattoos, coloring, refreshments and a flash mob open to all.
L’événement Événement Kpop Demon Hunters Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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