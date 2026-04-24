CONCERT D’ÉTÉ Saint-Alban-sur-Limagnole
CONCERT D’ÉTÉ Saint-Alban-sur-Limagnole jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Alban-sur-Limagnole
CONCERT D’ÉTÉ
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : 6 – 6 – 11 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le Jardin du Scénovision accueille POOLIDOR, un duo électro-trad-folk qui revisite les musiques traditionnelles du Berry et d’Afrique du Nord dans une création musicale singulière et envoûtante.
Le Jardin du Scénovision accueille POOLIDOR, un duo électro-trad-folk qui revisite les musiques traditionnelles du Berry et d’Afrique du Nord dans une création musicale singulière et envoûtante.
Sur scène, une vielle à roue équipée d’un pédalier et d’une roue de vélo dialogue avec une platine vinyle, des machines électroniques, un violon, des percussions et des chants. De cette rencontre inattendue naît un univers sonore brut, hypnotique et résolument contemporain, où les rythmes traditionnels se mêlent aux textures électroniques.
Plus qu’un concert, POOLIDOR propose une véritable expérience immersive, entre performance visuelle et invitation à la danse, portée par la complicité de deux musiciens qui entraînent le public dans une transe festive et chaleureuse. .
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr
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English :
The Jardin du Scénovision welcomes POOLIDOR, an electro-trad-folk duo that reimagines traditional music from the Berry region and North Africa in a unique and captivating musical creation.
L’événement CONCERT D’ÉTÉ Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-12 par Conseil Départemental
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