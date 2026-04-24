Saint-Alban-sur-Limagnole

LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES

L’Hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

Découvrez, admirez et apprenez à connaître les élégants rapaces de la Margeride avec Grégory Chamming’s

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.

Découvrez, admirez et apprenez à connaître les élégants rapaces de la Margeride avec Grégory Chamming’s

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .

L’Hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

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English :

Discover, admire and learn about Margeride’s elegant birds of prey with Gregory Chamming’s

Registration required at one of our three tourist information offices.

L’événement LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan