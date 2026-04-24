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LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES Saint-Alban-sur-Limagnole

LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES Saint-Alban-sur-Limagnole

LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES Saint-Alban-sur-Limagnole mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : L'Hôpital

Ville : 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

Département : Lozère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : 6 6 6 Enfant

Saint-Alban-sur-Limagnole

LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES

L’Hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-05

Découvrez, admirez et apprenez à connaître les élégants rapaces de la Margeride avec Grégory Chamming’s
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.
Découvrez, admirez et apprenez à connaître les élégants rapaces de la Margeride avec Grégory Chamming’s
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.   .

L’Hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01 

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English :

Discover, admire and learn about Margeride’s elegant birds of prey with Gregory Chamming’s
Registration required at one of our three tourist information offices.

L’événement LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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