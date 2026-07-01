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AGENDA · Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER COMPOSITIONS FLEURS SECHEES Saint-Alban-sur-Limagnole

lundi 27 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER COMPOSITIONS FLEURS SECHEES Saint-Alban-sur-Limagnole

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lajo
Ville
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER COMPOSITIONS FLEURS SECHEES

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :
2026-07-27

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER COMPOSITIONS FLEURS SECHEES
L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER COMPOSITIONS FLEURS SECHEES   .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99 

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English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

DRY FLOWER ARRANGEMENT WORKSHOP

L’événement ATELIER COMPOSITIONS FLEURS SECHEES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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