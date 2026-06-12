Saint-Alban-sur-Limagnole

MURDER PARTY

parc de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Derrière les murs de l’asile

A St Alban sur Limagnole, vilageois, médecins et patients

de lasile se côtoient en toute convivialite. Mais un patient a disparu dans des conditions mystérieuses et le village est en alerte. Lue sest-il passé!

Et si les murs de l’asile renfermaient des secrets bien gardés?

Plongez dans une enquête immersive et devenez enquêteur ou témoins, aux côtés des comédiens d’Artémuse

Derrière les murs de l’asile

A St Alban sur Limagnole, villageois, médecins et patients

de l’asile se côtoient en toute convivialité. Mais un patient a disparu dans des conditions mystérieuses et le village est en alerte. Lue s’est-il passé!

Et si les murs de l’asile renfermaient des secrets bien gardés? .

parc de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

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English :

Behind the Walls of the Asylum %BB

In St. Alban-sur-Limagnole, villagers, doctors, and patients

from the asylum lived side by side in harmony. But a patient has disappeared under mysterious circumstances, and the village is on high alert. What on earth has happened?

What if the asylum’s walls harbored well-kept secrets?

L’événement MURDER PARTY Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Margeride en Gévaudan