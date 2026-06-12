MURDER PARTY Saint-Alban-sur-Limagnole
MURDER PARTY Saint-Alban-sur-Limagnole samedi 25 juillet 2026.
Saint-Alban-sur-Limagnole
MURDER PARTY
parc de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Derrière les murs de l’asile
A St Alban sur Limagnole, vilageois, médecins et patients
de lasile se côtoient en toute convivialite. Mais un patient a disparu dans des conditions mystérieuses et le village est en alerte. Lue sest-il passé!
Et si les murs de l’asile renfermaient des secrets bien gardés?
Plongez dans une enquête immersive et devenez enquêteur ou témoins, aux côtés des comédiens d’Artémuse
Derrière les murs de l’asile
A St Alban sur Limagnole, villageois, médecins et patients
de l’asile se côtoient en toute convivialité. Mais un patient a disparu dans des conditions mystérieuses et le village est en alerte. Lue s’est-il passé!
Et si les murs de l’asile renfermaient des secrets bien gardés? .
parc de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
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English :
Behind the Walls of the Asylum %BB
In St. Alban-sur-Limagnole, villagers, doctors, and patients
from the asylum lived side by side in harmony. But a patient has disappeared under mysterious circumstances, and the village is on high alert. What on earth has happened?
What if the asylum’s walls harbored well-kept secrets?
L’événement MURDER PARTY Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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