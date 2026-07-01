Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

ŒUVRE PEUPLES

jardin de l’hôpital en face de l’office Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Sylvie Souton Peuples

L’Office de Tourisme vous invite à découvrir Peuples , une œuvre de l’artiste locale Sylvie Souton.

À travers cette création, l’artiste propose un regard sensible sur l’humain, la rencontre et la diversité. Cette œuvre invite chacun à prendre le temps d’observer, d’interpréter et de laisser libre cours à son imagination.

Sylvie Souton Peuples

L’Office de Tourisme vous invite à découvrir Peuples , une œuvre de l’artiste locale Sylvie Souton.

À travers cette création, l’artiste propose un regard sensible sur l’humain, la rencontre et la diversité. Cette œuvre invite chacun à prendre le temps d’observer, d’interpréter et de laisser libre cours à son imagination.

Présentée en extérieur, elle s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’art au cœur de notre territoire, offrant aux habitants comme aux visiteurs une rencontre entre création artistique et espace public.

Nous vous souhaitons une belle découverte. .

jardin de l’hôpital en face de l’office Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie d.garcin@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Sylvie Souton: %AB Peuples %BB

The Tourist Office invites you to discover %AB Peuples %BB, a work by local artist Sylvie Souton.

%C0 Through this creation, the artist offers a sensitive perspective on humanity, encounters, and diversity. This artwork invites everyone %E0 to take the time to observe, interpret, and let their imagination run free.

L’événement ŒUVRE PEUPLES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan