Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

EXPO D’ÉTÉ À LAJO –

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-24

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

EXPOSITION D’ÉTÉ À LAJO

Animations Gratuites et Tombola!

Céramiques , bijoux, créations de cartes, photographie, sculptures sur bronze…

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

EXPOSITION D’ÉTÉ À LAJO

Animations Gratuites et Tombola!

Céramiques , bijoux, créations de cartes, photographie, sculptures sur bronze… .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99

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English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

LAJO SUMMER EXHIBITION

Free Activities and a Raffle!

Ceramics, jewelry, handmade cards, photography, bronze sculptures…

L’événement EXPO D’ÉTÉ À LAJO – Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan