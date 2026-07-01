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EXPO D’ÉTÉ À LAJO – Saint-Alban-sur-Limagnole

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole

EXPO D’ÉTÉ À LAJO – Saint-Alban-sur-Limagnole

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Lajo
Ville
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Saint-Alban-sur-Limagnole

EXPO D’ÉTÉ À LAJO –

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-24

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

EXPOSITION D’ÉTÉ À LAJO

Animations Gratuites et Tombola!
Céramiques , bijoux, créations de cartes, photographie, sculptures sur bronze…
L’association Nature & Culture de Lajo présente:

EXPOSITION D’ÉTÉ À LAJO

Animations Gratuites et Tombola!
Céramiques , bijoux, créations de cartes, photographie, sculptures sur bronze…   .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99 

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English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

LAJO SUMMER EXHIBITION

Free Activities and a Raffle!
Ceramics, jewelry, handmade cards, photography, bronze sculptures…

L’événement EXPO D’ÉTÉ À LAJO – Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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