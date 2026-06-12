Saint-Alban-sur-Limagnole

MURDER PARTY

parc de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le comte de Morangies:

un baron dans les tourmentes du Gévaudan

Le comte de Morangies doit faire face à une succession de meurtres sur le territoire du Gévaudan.

ontre complots militaires, intrigues familiales et rumeurs populaires, difficile de dénouer cette affaire. Saurez-vous démasquer le criminel?

Plongez dans une enquête immersive et devenez enquêteur ou témoins, aux côtés des comédiens d’Artémuse

Le comte de Morangies:

un baron dans les tourmentes du Gévaudan

Le comte de Morangies doit faire face à une succession de meurtres sur le territoire du Gévaudan.

ontre complots militaires, intrigues familiales et rumeurs populaires, difficile de dénouer cette affaire. Saurez-vous démasquer le criminel? .

parc de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

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English :

The Count of Morangies:

A Baron Amid the Turmoil of Gévaudan

The Count of Morangies must confront a series of murders in the Gévaudan region.

Amid military plots, family intrigues, and popular rumors, it is difficult to unravel this case. Will you be able to unmask the criminal?

L’événement MURDER PARTY Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Margeride en Gévaudan