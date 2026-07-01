Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER MACRAME

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER MACRAME

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER MACRAME .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99

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English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

MACRAME WORKSHOP

L’événement ATELIER MACRAME Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan