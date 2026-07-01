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AGENDA · Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER MACRAME Saint-Alban-sur-Limagnole

mardi 28 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER MACRAME Saint-Alban-sur-Limagnole

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
Lajo
Ville
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

Saint-Alban-sur-Limagnole

ATELIER MACRAME

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER MACRAME
L’association Nature & Culture de Lajo présente:

ATELIER MACRAME   .

Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99 

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English :

The Nature & Culture Association of Lajo presents:

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