ATELIER MACRAME Saint-Alban-sur-Limagnole
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole
Informations pratiques
Saint-Alban-sur-Limagnole
ATELIER MACRAME
Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
L’association Nature & Culture de Lajo présente:
ATELIER MACRAME
L’association Nature & Culture de Lajo présente:
ATELIER MACRAME .
Lajo Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 45 67 90 99
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English :
The Nature & Culture Association of Lajo presents:
MACRAME WORKSHOP
L’événement ATELIER MACRAME Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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