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SORTIE NATURE BALADE AVEC UN ÂNE Saint-Alban-sur-Limagnole

SORTIE NATURE BALADE AVEC UN ÂNE Saint-Alban-sur-Limagnole

SORTIE NATURE BALADE AVEC UN ÂNE Saint-Alban-sur-Limagnole vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Le Villaret

Ville : 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

Département : Lozère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:45:00

Tarif : 15 15 15 Adulte

Saint-Alban-sur-Limagnole

SORTIE NATURE BALADE AVEC UN ÂNE

Le Villaret Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:45:00
fin : 2026-07-24 17:45:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24

Partez pour une balade contée accompagnée d’un âne, à travers champs et sentiers.
Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux.
Partez pour une balade contée accompagnée d’un âne, à travers champs et sentiers.
Balade familiale de 5 km, guidée par Marine et Quentin accompagnateur moyenne montagne.
Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux.   .

Le Villaret Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 

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English :

Join us for a storytelling walk through fields and paths, accompanied by a donkey.
Booking and registration required at one of our offices.

L’événement SORTIE NATURE BALADE AVEC UN ÂNE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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