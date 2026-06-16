Saint-Alban-sur-Limagnole

CONCERT D’ÉTÉ

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le Ciné-Théâtre vous invite à un voyage musical au cœur des traditions celtiques avec FLOD, le projet solo de Klemm, musicien breton mêlant guitare, banjo et concertina.

Le Ciné-Théâtre vous invite à un voyage musical au cœur des traditions celtiques avec FLOD, le projet solo de Klemm, musicien breton mêlant guitare, banjo et concertina.

Né dans les brumes des Monts d’Arrée, FLOD puise son inspiration dans les musiques traditionnelles d’Irlande et de Bretagne. Ses compositions, à la fois mélodiques et entraînantes, célèbrent la terre, la mer, la faune sauvage, la liberté et la résistance à travers des textes poétiques et des sonorités authentiques.

Porté par une atmosphère chaleureuse et immersive, ce concert invite petits et grands à découvrir un univers folk envoûtant où l’on se surprend à battre la mesure et à rêver aux paysages de la verte Erin. .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 6 80 37 83 83

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English :

Le Cin%E9-Th%E9%E2tre invites you on a musical journey into the heart of Celtic traditions with FLOD, the solo project of Klemm, a Breton musician who blends guitar, banjo, and concertina.

L’événement CONCERT D’ÉTÉ Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-16 par Conseil Départemental