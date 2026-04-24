Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME

La chaumette Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez retrouver le GAEC élevage Boudon- Laporte, éleveurs de bovins pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .

Mardi 26 août 2025, Mikaël et Laurette vous accueillent chez eux sur la commune de Sain-Alban-sur-Limagnole pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Venez retrouver le GAEC élevage Boudon- Laporte, éleveurs de bovins pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .

Mardi 11 août 2026,Eloy Boudon et Sandrine Laporte vous accueillent chez eux sur la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées. .

La chaumette Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Come meet the GAEC Élevage Boudon-Laporte, cattle farmers, and tour their farm as part of the A Day on the Farm event.

On Tuesday, August 26, 2025, Mikaël and Laurette will welcome you to their home in the town of Saint-Alban-sur-Limagnole for a guided tour of the farm and a tasting of local products.

L’événement UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan