UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Saint-Alban-sur-Limagnole
mardi 11 août 2026 · Saint-Alban-sur-Limagnole
Informations pratiques
Saint-Alban-sur-Limagnole
UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME
La chaumette Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Venez retrouver le GAEC élevage Boudon- Laporte, éleveurs de bovins pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .
Mardi 26 août 2025, Mikaël et Laurette vous accueillent chez eux sur la commune de Sain-Alban-sur-Limagnole pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.
Venez retrouver le GAEC élevage Boudon- Laporte, éleveurs de bovins pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement Un été à la ferme .
Mardi 11 août 2026,Eloy Boudon et Sandrine Laporte vous accueillent chez eux sur la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées. .
La chaumette Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
Come meet the GAEC Élevage Boudon-Laporte, cattle farmers, and tour their farm as part of the A Day on the Farm event.
On Tuesday, August 26, 2025, Mikaël and Laurette will welcome you to their home in the town of Saint-Alban-sur-Limagnole for a guided tour of the farm and a tasting of local products.
L’événement UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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