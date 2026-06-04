SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Saint-Alban-sur-Limagnole
SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Saint-Alban-sur-Limagnole jeudi 13 août 2026.
Saint-Alban-sur-Limagnole
SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES
Les Faux Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Avec Karine Gilles, herboriste, de Loz’Herbes, flânez à la rencontre des plantes sauvages de nos sentiers.
Les sens en éveil, vous allez regarder, sentir, toucher et parfois goûter. Karine vous racontera les usages traditionnels médicinales, culinaires, cosmétiques, magiques des plantes.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.
Avec Karine Gilles, herboriste, de Loz’Herbes, flânez à la rencontre des plantes sauvages de nos sentiers.
Les sens en éveil, vous allez regarder, sentir, toucher et parfois goûter. Karine vous racontera les usages traditionnels médicinales, culinaires, cosmétiques, magiques des plantes et les liens anciens qui unissent les gens d’ici et les plantes de la Margeride.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Les Faux Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Karine Gilles, herbalist, from Loz’Herbes, stroll along the wild plants of our trails.
With your senses alert, you’ll look, smell, touch and sometimes taste. Karine will tell you all about the traditional medicinal, culinary, cosmetic and magical uses of plants.
Registration required at one of our three tourist information offices.
L’événement SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan
À voir aussi à Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère)
- PLONGEZ DANS LUNIVERS DES PLANTES MÉDICALES Saint-Alban-sur-Limagnole 14 juin 2026
- ORCHESTRE D’HARMONIE DE HAUTE LOZÈRE Saint-Alban-sur-Limagnole 19 juin 2026
- VISITE GUIDÉE DE SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE Saint-Alban-sur-Limagnole 7 juillet 2026
- LES SORTIES NATURE DÉCOUVERTE DES RAPACES Saint-Alban-sur-Limagnole 15 juillet 2026
- LES SORTIES NATURE OBSERVATIONS NOCTURNES Saint-Alban-sur-Limagnole 15 juillet 2026