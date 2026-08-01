Informations pratiques

Saint-Alban-sur-Limagnole

SOIRÉE CONTES À LA FERME

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 21:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Pour clôturer cette 9ème édition d’un été à la ferme, l’office de tourisme Margeride en Gévaudan et la Chambre d’Agriculture de la Lozère vous propose une soirée contes à la ferme.

Pour clôturer cette 9ème édition d’un été à la ferme, l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan et la Chambre d’Agriculture de la Lozère vous propose une soirée contes à la ferme.

Etienne Zammit vous présente des contes inspirés principalement des traditions amérindiennes. Il explore un univers où les frontières entre humains et animaux deviennent mouvantes. Dans ces récits, les animaux parlent, guident, trompent parfois, et deviennent des figures symboliques qui invitent à regarder le monde autrement. Portés par des ambiances musicales, ces contes prennent une résonnance particulière dans ce cadre authentique.

La soirée se terminera par une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67

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English :

To wrap up this 9th edition of “A Summer on the Farm,” the Margeride en Gévaudan Tourist Office and the Lozère Chamber of Agriculture invite you to an evening of storytelling at the farm.

L’événement SOIRÉE CONTES À LA FERME Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-08-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan