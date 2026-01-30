Concert Deux chorales pour un concert Panzoult
14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire
Tarif : 10 EUR
Samedi 2026-04-25
Les chorales Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude (chants contemporains et chants du monde) et Ad Libitum (ensemble vocal et instrumental) s’uniront pour ce concert Deux chorales pour un concert .
14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesptitesnotes@laposte.net
The choirs Les P’tites Notes from Champigny-sur-Veude (contemporary and world songs) and Ad Libitum (vocal and instrumental ensemble) will join forces for this concert entitled Deux chorales pour un concert .
