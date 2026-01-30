Concert Deux chorales pour un concert Panzoult

Concert Deux chorales pour un concert

Concert Deux chorales pour un concert Panzoult samedi 25 avril 2026.

Concert Deux chorales pour un concert

14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Les chorales Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude (chants contemporains et chants du monde) et Ad Libitum (ensemble vocal et instrumental) s’uniront pour ce concert Deux chorales pour un concert .
Les chorales Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude (chants contemporains et chants du monde) et Ad Libitum (ensemble vocal et instrumental) s’uniront pour ce concert Deux chorales pour un concert . 10  .

14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   lesptitesnotes@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The choirs Les P’tites Notes from Champigny-sur-Veude (contemporary and world songs) and Ad Libitum (vocal and instrumental ensemble) will join forces for this concert entitled Deux chorales pour un concert .

L’événement Concert Deux chorales pour un concert Panzoult a été mis à jour le 2026-01-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme