Concert Deux chorales pour un concert Panzoult

Les chorales Les P’tites Notes de Champigny-sur-Veude (chants contemporains et chants du monde) et Ad Libitum (ensemble vocal et instrumental) s’uniront pour ce concert Deux chorales pour un concert .

14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The choirs Les P’tites Notes from Champigny-sur-Veude (contemporary and world songs) and Ad Libitum (vocal and instrumental ensemble) will join forces for this concert entitled Deux chorales pour un concert .

