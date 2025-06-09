Festivin Foire aux vins de Panzoult Panzoult

Festivin Foire aux vins de Panzoult

Cave de la Sibylle 2 rue des Bergeronnettes Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association des vignerons de Panzoult organise la 63e édition de sa traditionnelle foire aux vins, qui s’annonce comme une belle journée festive !

Profitez de cette occasion pour (re)découvrir ce lieu insolite qu’est la cave sculptée.

Un grand marché de producteurs régionaux et d’artisans sera installé à l’extérieur.

Restauration sur place, bar à huîtres… La Banda Soiffée et la Charcuterie Musicale animeront la journée !

Des structures gonflables et un tout nouveau jeu inspiré du laser game seront disponibles pour les plus jeunes !

Nouveauté 2025 bar à bulles et vins de Panzoult ! 5 .

Cave de la Sibylle 2 rue des Bergeronnettes Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 38 33

English : Festivin: Panzoult Wine Fair

The association of the 15 winegrowers of Panzoult organizes this year again their traditional big day of celebration renamed Festivin. The wine fair takes place in the sculpted cellar. A large market of regional producers and craftsmen is installed outside

