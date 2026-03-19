CONCERT DEUX VENTS DEUX SCENES

Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin, sortez, chantez, dansez… et venez découvrir ces artistes qui n’attendent que vous pour mettre le feu à la scène !

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Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie c.canerie@canet-tourisme.com

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English :

? On June 21st, come out, sing, dance? and discover these artists who are waiting for you to set the stage on fire!

L’événement CONCERT DEUX VENTS DEUX SCENES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-20 par CANET TOURISME