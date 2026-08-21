Concert d’harmonie Musique & Co et Orchestre de l’Ensemble Musical des Cheminots Rennais, Gare SNCF de Rennes – Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Concert d’harmonie Musique & Co et Orchestre de l’Ensemble Musical des Cheminots Rennais Samedi 19 septembre, 15h00 Gare SNCF de Rennes – Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Concert d’harmonie en gare de Rennes avec Musique & Co et l’Ensemble Musical des Cheminots Rennais. Un répertoire varié qui propose chaque année un voyage musical à travers des morceaux de différents horizons : compositions pour harmonie, musiques de films ou adaptations de classiques de la chanson française et internationale

Gare SNCF de Rennes – Bretagne 19 pl de la gare 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frrns/rennes/actualites Gare SNCF train, metro, bus

Concert d’harmonie en gare de Rennes

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