Les nématodes, ces vers qui ont colonisé le monde, Café des Champs Libres, Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · Café des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Les nématodes, ces vers qui ont colonisé le monde Mercredi 16 septembre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:30:00+02:00
La planète abriterait 440 milliards de milliards de nématodes. Certains parasitent les plantes, avec lesquelles ils entretiennent une relation très fine, posant ainsi de sérieux défis au monde agricole et à la recherche scientifique.
Sylvain Fournet est chercheur à l’Institut de génétique, environnement et protection des plantes, au Rheu.
En lien avec Sciences Ouest n°438 (mai 2026).
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Sylvain Fournet nous en dit plus sur ces vers ronds qui constituent 80 % du règne animal.
Sylvain Fournet
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes 17 juillet 2026
- Balade avec la LPO Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes 17 juillet 2026
- Balades méditatives 2026 – vendredi 17 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Gayeulles Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 17 juillet 2026
- Racontines – Lecture musicale Place Simone de Beauvoir Rennes 17 juillet 2026
- Balade avec la LPO, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes 17 juillet 2026