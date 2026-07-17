Les nématodes, ces vers qui ont colonisé le monde, Café des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Les nématodes, ces vers qui ont colonisé le monde Mercredi 16 septembre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:30:00+02:00

La planète abriterait 440 milliards de milliards de nématodes. Certains parasitent les plantes, avec lesquelles ils entretiennent une relation très fine, posant ainsi de sérieux défis au monde agricole et à la recherche scientifique.

Sylvain Fournet est chercheur à l’Institut de génétique, environnement et protection des plantes, au Rheu.

En lien avec Sciences Ouest n°438 (mai 2026).

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Sylvain Fournet nous en dit plus sur ces vers ronds qui constituent 80 % du règne animal.

Sylvain Fournet