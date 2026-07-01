Concert d’If Place Paul Bert Nontron

Informations pratiques

Nontron

Concert d’If

Place Paul Bert Auditorium Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

If ? Et si ? Et si on allait s’asseoir sous l’if que ce duo intimiste a planté loin de l’agitation du monde ?

Et si sa musique acoustique, intense et aérienne, et si ses compoésies nous envoûtaient soudain ?

À la guitare et au chant, Mathias Sten, la puissance d’un écorcé (v)if bouturé punk.

À la clarinette et au saxophone, Gabriel Lemaire, artiste jazz aux mille ramifications.

Un duo atypique, au sommet d’un art métisse et frugal, imprégné de poésie, visant à toucher l’âme par le chemin le plus court. Concert suivit d’un repas partagé tiré du sac .

Place Paul Bert Auditorium Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 91 17 49

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English : Concert d’If

L’événement Concert d’If Nontron a été mis à jour le 2026-07-09 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin