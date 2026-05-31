Concert d’inauguration du Festival les Préférences, Église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil,

Concert d’inauguration du Festival les Préférences Mercredi 16 septembre, 20h30 Église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

Une soirée musicale d’inauguration : entre voix et harpe, au coeur du bourg de Saint-Florent-le-Vieil. Menés par Walid Ben Selim qui explore un dialogue entre héritages culturels en s’inspirant des grandes voix de la tradition soufie, qu’il réinterpréte à travers sa propre parole. Aux côtés de la harpiste Marie-Marguerite Cano, il façonne une expérience sonore singulière, où la voix et la harpe se répondent dans un échange sensible : d’un côté, une langue ancrée et vibrante ; de l’autre, une musicalité poétique et douce. Ensemble, ils composent un espace artistique habité, où se déploie librement l’émotion.

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©Maison Julien Gracq