Fêtons le Printemps bio à la Fabrique du Sud Loire, Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières.,

Fêtons le Printemps bio à la Fabrique du Sud Loire Vendredi 19 juin, 12h00 Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières. Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T12:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T12:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:00:00+02:00

La FabriK du Sud Loire se mobilise pour mettre à l’honneur les producteurs bio locaux et sensibiliser ses convives à une alimentation saine et durable. Des animations seront proposées chaque semaine, avec la participation de producteurs et d’acteurs engagés du territoire.

Au programme :

Rencontres avec des producteurs bio,

Présentations pédagogiques & Dégustations de produits,

Valorisation des menus.

Organisateurs : Cuisine Centrale La Fabrik du Sud-Loire

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La FabriK du Sud Loire se mobilise pour mettre à l’honneur les producteurs bio locaux et sensibiliser ses convives à une alimentation saine et durable.