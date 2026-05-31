Fêtons le Printemps bio à la Fabrique du Sud Loire, Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières.,
Fêtons le Printemps bio à la Fabrique du Sud Loire, Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières., vendredi 19 juin 2026.
Fêtons le Printemps bio à la Fabrique du Sud Loire Vendredi 19 juin, 12h00 Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières. Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T12:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T12:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:00:00+02:00
La FabriK du Sud Loire se mobilise pour mettre à l’honneur les producteurs bio locaux et sensibiliser ses convives à une alimentation saine et durable. Des animations seront proposées chaque semaine, avec la participation de producteurs et d’acteurs engagés du territoire.
Au programme :
Rencontres avec des producteurs bio,
Présentations pédagogiques & Dégustations de produits,
Valorisation des menus.
Organisateurs : Cuisine Centrale La Fabrik du Sud-Loire
Vertou – Saint Sébastien Sur Loire – Les Sorinières. Loire Atlantique Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « david.marnier@lafabrikdusudloire.fr »}]
La FabriK du Sud Loire se mobilise pour mettre à l’honneur les producteurs bio locaux et sensibiliser ses convives à une alimentation saine et durable.
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