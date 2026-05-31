Prévention du risque chimique : apport et utilisation de l’outil Seirich Jeudi 25 juin, 11h00

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T11:00:00+02:00 – 2026-06-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T11:00:00+02:00 – 2026-06-25T12:00:00+02:00

Rendez-vous jeudi 25 juin à 11h en direct

Organisé par l’INRS

L’INRS organise un webinaire sur la démarche de prévention du risque chimique et l’apport de l’outil Seirich dans cette démarche. Les produits chimiques, qu’ils soient manipulés ou émis, sont présents dans tous les secteurs d’activité. De nombreux salariés sont ainsi exposés à ces produits qui peuvent induire des effets néfastes sur la santé. Il est donc primordial en entreprise d’évaluer et de prévenir les risques chimiques afin de protéger la santé des salariés.

Ce webinaire a pour objectif de présenter la démarche de prévention du risque chimique. Il abordera les différentes étapes qui seront illustrées à travers l’utilisation du logiciel Seirich : identification des dangers des produits utilisés ou émis, situations d’expositions, évaluation du risque résiduel et enfin élaboration du plan d’actions de prévention.

Animé par Cécile Fonteneau et Stéphane Miraval, en charge du risque chimique à l’INRS, ce webinaire s’adresse principalement aux acteurs de la prévention en entreprise : chefs d’entreprises, chargés de prévention, intervenants en prévention des risques professionnels, responsables hygiène sécurité environnement, services de prévention et de santé au travail.

Les experts de l’INRS répondront en direct (tchat).

Inscrivez-vous pour suivre ce webinaire en direct sur Internet le 25 juin 2026 de 11h à 12h

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Webinaire INRS le 25 juin 2026