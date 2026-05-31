Capsules estivales 2026, ,
Capsules estivales 2026, , lundi 29 juin 2026.
Capsules estivales 2026 29 juin – 16 août
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T18:30:00+02:00 – 2026-06-29T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-16T10:30:00+02:00 – 2026-08-16T11:30:00+02:00
Cet été, bougez gratuitement à Genève
La Ville de Genève propose tout un programme de cours de sport gratuits en plein air durant l’été. Yoga, Pilates, Zumba, running, fitness ou encore activités parents-enfants : il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux.
Les séances ont lieu dans différents parcs et espaces publics de Genève, dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et tous.
Venez profiter de l’été pour découvrir de nouvelles disciplines, vous remettre en forme ou simplement partager un moment sportif en extérieur !
Programme des activités gratuites
Yoga — 30 places — Parc La Grange — les lundis de 18h30 à 19h30
- Lundi 29.6
- Lundi 06.7
- Lundi 13.7
- Lundi 20.7
- Lundi 27.7
- Lundi 03.8
- Lundi 10.8
Pilates — 30 places — Plateforme Pont de la machine — les vendredis de 7h00 à 8h00
- Vendredi 03.7
- Vendredi 10.7
- Vendredi 17.7
- Vendredi 24.7
- Vendredi 31.7
- Vendredi 07.8
- Vendredi 14.8
Zumba — 30 places — Mur des Réformateurs — les dimanches de 10h30 à 11h30
- Dimanche 05.7
- Dimanche 12.7
- Dimanche 19.7
- Dimanche 26.7
- Dimanche 02.8
- Dimanche 09.8
- Dimanche 16.8
Urban Training (conditions physiques à l’aide du mobilier urbain) — 30 places
Bains des Pâquis — 18h00 à 19h00
- Mardi 07.7
- Mardi 21.7
- Mardi 04.8
Mur des Réformateurs — 18h00 à 19h00
- Mardi 14.7
- Mardi 11.8
Baby-Plage (Quai Gustave-Ador) — 18h00 à 19h00
- Mardi 30.6
- Mardi 28.7
Bains des Pâquis — 19h00 à 20h00
- Mardi 07.7
- Mardi 21.7
- Mardi 04.8
Mur des Réformateurs — 19h00 à 20h00
- Mardi 14.7
- Mardi 11.8
Baby-Plage (Quai Gustave-Ador) — 19h00 à 20h00
- Mardi 30.6
- Mardi 28.7
Gym poussettes — 30 places
Perle du Lac — 14h30 à 15h30
- Mercredi 01.7
- Mercredi 08.7
- Mercredi 15.7
- Mercredi 22.7
- Mercredi 29.7
- Mercredi 05.8
- Mercredi 12.8
Perle du Lac — 10h30 à 11h30
- Dimanche 05.7
- Dimanche 12.7
- Dimanche 19.7
- Dimanche 26.7
- Dimanche 02.8
- Dimanche 09.8
- Dimanche 16.8
Running estival — 20 places
Bains des Pâquis — 6h30 à 7h30
- Jeudi 02.7
- Jeudi 09.7
- Jeudi 16.7
- Jeudi 23.7
- Jeudi 30.7
- Jeudi 06.8
- Jeudi 13.8
Centre sportif de la Queue-d’Arve — 10h00 à 11h00
- Samedi 04.7
- Samedi 11.7
- Samedi 18.7
- Samedi 25.7
- Samedi 01.8
- Samedi 08.8
- Samedi 15.8
Circuit training parent-enfant — 15 binômes — MAH — les samedis de 11h00 à 12h00
- Samedi 04.7
- Samedi 11.7
- Samedi 18.7
- Samedi 25.7
- Samedi 01.8
- Samedi 08.8
- Samedi 15.8
Swedish Fit — 30 places — Mur des Réformateurs — les mercredis et jeudis de 18h30 à 19h30
Mercredis
- 01.7
- 08.7
- 15.7
- 22.7
- 29.7
- 05.8
- 12.8
Jeudis
- 02.7
- 09.7
- 16.7
- 23.7
- 30.7
- 06.8
- 13.8
Accro-yoga — 30 places — Parc La Grange — les mardis de 18h30 à 19h30
- Mardi 30.6
- Mardi 07.7
- Mardi 14.7
- Mardi 21.7
- Mardi 28.7
- Mardi 04.8
- Mardi 11.8
Feldenkrais — 30 places — Parc La Grange — les samedis de 09h30 à 10h30
-
Samedi 04.7
-
Samedi 11.7
-
Samedi 18.7
-
Samedi 25.7
-
Samedi 01.8
-
Samedi 08.8
-
Samedi 15.8
Tous les cours sont gratuits et ouvert au public, dans la limites des places disponibles.
Alors inscrivez vous vite et profitez des beaux jours pour faire du sport en plein air dans les plus beaux lieux de Genève !
Pour plus d’informations rendez-vous sur : https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/cours-sport
[{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/cours-sport »}] https://book.agenda.ch/courses?companyId=9969
Les cours gratuits de sports estivales organisés par la Ville de Genève refont leur apparitions cet été avec une large palette d’activité en pleine air.
Paul Niederhauser
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