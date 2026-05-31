Lundi 22 juin, 15h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T15:00:00+02:00 – 2026-06-22T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T15:00:00+02:00 – 2026-06-22T15:30:00+02:00

[{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/camarario?igsh=MWVjc2s1NWllbmkzbA== »}] https://www.instagram.com/camarario?igsh=MWVjc2s1NWllbmkzbA==