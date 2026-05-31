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, , lundi 22 juin 2026.
Lundi 22 juin, 15h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T15:00:00+02:00 – 2026-06-22T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T15:00:00+02:00 – 2026-06-22T15:30:00+02:00
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