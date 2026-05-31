Webinaire sur la qualification aux fonctions de maître de conférences Jeudi 2 juillet, 10h00

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:30:00+02:00

Présentation du dispositif de qualifications aux fonctions de Maitre de Conférences, organisé par la Commission Permanente du Conseil National des Universités (CP-CNU) et le Réseau National des Collèges Doctoraux (RNCD).

Ce webinaire comportera deux parties :

1ère partie (10h00-11h00) : Présentation générale de l’instance et de la qualification aux fonctions de maitre de conférences (lien visio unique ;

2nde partie (11h15-12h15) : présentation des sous-commissions disciplinaires pour mieux connaître les attendus des sections CNU par disciplines.

Pour la seconde partie, les sections CNU ou groupes de sections feront une présentation par domaines disciplinaires (un lien visio pour chaque domaine disciplinaire) :

Droit et Sciences Politiques

Sciences économiques et gestion

Lettre et Langues

Sciences Humaines et Arts

Mathématiques et Informatiques

Physique

Chimie

Astronomie et Sciences de la Terre

Sciences pour l’ingénieur (mécanique, génie, énergétique, traitement du signal..)

Biologie, Physiologie et neurosciences

Pluridisciplinaire (Sciences de l’éducation, de l’information, épistémologie, histoire des sciences, Culture langues régionales, STAPS)

Pharmacie

Ce webinaire s’adresse aux doctorant·es et docteur·es intéressé·es par une carrière d’enseignant-chercheur en France ainsi qu’aux directeur·rice de thèse afin qu’ils et elles puissent conseiller utilement les actuels et futurs jeunes chercheurs et chercheuses qu’ils et elles encadrent.

Aucune inscription n’est nécessaire. Tous les liens (un lien unique pour la première partie ; un lien par discipline pour la seconde partie) seront transmis le 12 juin.

[{« link »: « https://conseil-national-des-universites.fr/ »}, {« link »: « https://www.rncdfrance.fr/ »}] https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/

Présentation du dispositif de qualifications et des sous-commissions disciplinaires pour mieux connaître les attendus des sections CNU par disciplines. doctorat carrière

CNU