WebTech | Robotique cognitive & IA embarquée : levier stratégique pour transformer l’industrie européenne, ,
WebTech | Robotique cognitive & IA embarquée : levier stratégique pour transformer l’industrie européenne, , jeudi 2 juillet 2026.
WebTech | Robotique cognitive & IA embarquée : levier stratégique pour transformer l’industrie européenne Jeudi 2 juillet, 11h00
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T11:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-02T11:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:00:00+02:00
Dans un contexte de dépendance aux technologies non européennes et d’une pression sur les industries critiques comme la défense ou l’industrie (résilience, sécurité, productivité), quel est le rôle de la robotique et de l’IA ? Que comprend la “robotique souveraine” ? Avec quels cas concrets ?
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Cet événement aborde l’intégration de l’intelligence artificielle directement au cœur des systèmes robotiques pour renforcer l’autonomie de l’industrie européenne.
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