Grande rencontre avec Tahar Ben Jelloun, Maison Julien Gracq,

Grande rencontre avec Tahar Ben Jelloun Mercredi 16 septembre, 18h30 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T20:00:00+02:00

Rencontre inaugurale avec l’auteur Tahar Ben Jelloun, lauréat du prix Goncourt pour son ouvrage La nuit sacrée paru aux éditions du Seuil en 1987. Cette rencontre sera modérée par le critique littéraire Guénaël Boutouillet.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Rencontre inaugurale avec l’auteur Tahar Ben Jelloun, lauréat du prix Goncourt pour son ouvrage _La nuit sacrée_ paru aux éditions du Seuil en 1987. Cette rencontre sera modérée par le critique…

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