Webinaires en direct : préparer son départ Jeudi 16 juillet, 13h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T15:00:00+02:00

Etudiants internationaux, vous avez été accepté dans un établissement d’enseignement supérieur de Rennes pour la prochaine rentrée ?

Vous vous préparez doucement au départ, mais vous avez peur d’oublier des choses ? De ne pas savoir comment faire en arrivant en France ?

Pas de panique ! L’équipe du CMI vous explique tout et répond à vos questions en direct lors de ses webinaires live ! Ils se dérouleront les jeudis, entre le 18 juin et le 16 juillet sur les réseaux sociaux du CMI Rennes :

Jeudi 18 juin à 10h (heure de Paris – UTC+2) sur Youtube

Jeudi 25 juin à 16h (heure de Paris – UTC+2) sur Instagram

Jeudi 2 juillet à 13h30 (heure de Paris – UTC + 2) sur Instagram

Jeudi 9 juillet à 10h (heure de Paris – UTC+2) sur Instagram

Jeudi 16 juillet à 13h30 (heure de Paris – UTC+2) sur Youtube

Tous les webinaires seront tenus en français et en anglais.

Le CMI répond en direct aux questions des étudiants internationaux qui préparent leur venue à Rennes CMI Rennes étudiants internationaux