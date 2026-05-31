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Webinaires en direct : préparer son départ, ,

Webinaires en direct : préparer son départ, ,

Webinaires en direct : préparer son départ, , jeudi 16 juillet 2026.

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Webinaires en direct : préparer son départ Jeudi 16 juillet, 13h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T15:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T15:00:00+02:00

Etudiants internationaux, vous avez été accepté dans un établissement d’enseignement supérieur de Rennes pour la prochaine rentrée ?
Vous vous préparez doucement au départ, mais vous avez peur d’oublier des choses ? De ne pas savoir comment faire en arrivant en France ?
Pas de panique ! L’équipe du CMI vous explique tout et répond à vos questions en direct lors de ses webinaires live ! Ils se dérouleront les jeudis, entre le 18 juin et le 16 juillet sur les réseaux sociaux du CMI Rennes :

  • Jeudi 18 juin à 10h (heure de Paris – UTC+2) sur Youtube
  • Jeudi 25 juin à 16h (heure de Paris – UTC+2) sur Instagram
  • Jeudi 2 juillet à 13h30 (heure de Paris – UTC + 2) sur Instagram
  • Jeudi 9 juillet à 10h (heure de Paris – UTC+2) sur Instagram
  • Jeudi 16 juillet à 13h30 (heure de Paris – UTC+2) sur Youtube

Tous les webinaires seront tenus en français et en anglais.

Le CMI répond en direct aux questions des étudiants internationaux qui préparent leur venue à Rennes CMI Rennes étudiants internationaux

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