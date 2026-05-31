Les pays que l’on porte, Maison Julien Gracq,

Les pays que l’on porte Samedi 19 septembre, 17h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Table ronde avec Sabyl Ghoussoub, auteur et chroniqueur, lauréat du prix Goncourt des lycéens 2022 et Selim Nassib, écrivain et journaliste libanais et lauréat du Prix France-Liban 2022. Modérée par la programmatrice et médiatrice Christelle Capo Chichi.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Table ronde avec Sabyl Ghoussoub, auteur et chroniqueur, lauréat du prix Goncourt des lycéens 2022 et Selim Nassib, écrivain et journaliste libanais et lauréat du Prix France-Liban 2022. Modérée par…

©Maison Julien Gracq