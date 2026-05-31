LE POÈME C’EST LE CRI, Département du Loiret,
LE POÈME C’EST LE CRI, Département du Loiret, jeudi 1 janvier 2032.
LE POÈME C’EST LE CRI Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Lecture de poèmes de Marie CABREVAL, en musique et dansés . Fred, Sylvie, Marie, 3 Funambules complices mélangent leur univers artistique pour partager l’écho des mots.
Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire
Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret
Patrick Pommier
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