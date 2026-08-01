Informations pratiques

Penmarch

Concert DJ OONICÉ

Rue de L’Ecole de Voile Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ambiance électro tropicale, afro, latino .

Rue de L’Ecole de Voile Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 53 73

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English :

L’événement Concert DJ OONICÉ Penmarch a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Destination Pays Bigouden