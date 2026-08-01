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AGENDA · Penmarch

Concert DJ OONICÉ Penmarch

vendredi 21 août 2026 · Penmarch

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Rue de L'Ecole de Voile
Ville
29760 Penmarch
Département
Finistère
Tarif

Penmarch

Concert DJ OONICÉ

Rue de L’Ecole de Voile Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Ambiance électro tropicale, afro, latino   .

Rue de L’Ecole de Voile Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 53 73 

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English :

L’événement Concert DJ OONICÉ Penmarch a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Destination Pays Bigouden

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