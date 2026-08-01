AGENDA · Penmarch
Concert DJ OONICÉ Penmarch
vendredi 21 août 2026 · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Concert DJ OONICÉ
Rue de L’Ecole de Voile Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Ambiance électro tropicale, afro, latino .
Rue de L’Ecole de Voile Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 53 73
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English :
L’événement Concert DJ OONICÉ Penmarch a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Destination Pays Bigouden
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