Informations pratiques

Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare La Grande Boueuse

Quai du Général de Gaulle Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.

La Grande Boueuse Compagnie Sentimentale Foule

De et avec Inès Cassigneul

Mississippi trip

Les deux mains dans la terre crue des bords de la Garonne, une poétesse-conteuse ravive en alexandrins la mémoire de Clarisse, vieille dame qui a vécu une vie riche près du Mississippi avant d’être, selon les croyances locales, engloutie par les esprits du fleuve.

La réjouissante Inès Cassigneul, en tablier jaune et banjo sur l’épaule, nous conte ce voyage fantastique. Les fantômes parlent aux vivants, les créatures surnaturelles sortent de leurs cachettes, les territoires rêvés et réels se mêlent pour former des confluences imaginaires. La mémoire se remonte le long des méandres colorés du Mississippi, à moins que ce ne soit ceux de l’estuaire de la Gironde. Un récit-construction qui déplace les frontières. Un hommage fantasque à la vie.

Durée: 1h05 .

Quai du Général de Gaulle Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

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English :

L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare La Grande Boueuse Penmarch a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Destination Pays Bigouden