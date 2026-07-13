Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Oedipe Inside, la Glorieuse Compagnie Copie Penmarch
lundi 17 août 2026 · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Oedipe Inside, la Glorieuse Compagnie Copie
avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.
Oedipe Inside, la Glorieuse Compagnie.
Le mythe d’Œdipe raconté par un clown. Témoin, il prétend avoir tout vu. Il nous plonge dans cette histoire des origines. Conteur, Acteur, Marionnettiste, Clown… il n’en pense pas moins. Boris Alestchenkof .
avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95
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English :
L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Oedipe Inside, la Glorieuse Compagnie Copie Penmarch a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden
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