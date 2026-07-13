Informations pratiques

Penmarch

Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Oedipe Inside, la Glorieuse Compagnie Copie

avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Les Tréteaux du Phare, festival de théâtre populaire à Penmarc’h.

Oedipe Inside, la Glorieuse Compagnie.

Le mythe d’Œdipe raconté par un clown. Témoin, il prétend avoir tout vu. Il nous plonge dans cette histoire des origines. Conteur, Acteur, Marionnettiste, Clown… il n’en pense pas moins. Boris Alestchenkof .

avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 29 40 48 95

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English :

L’événement Festival de théâtre les Tréteaux du Phare Oedipe Inside, la Glorieuse Compagnie Copie Penmarch a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Pays Bigouden